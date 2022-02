Mourinho nei guai: un titolarissimo out per cinque settimane

Stop per un titolarissimo di Mourinho. La Roma perde per cinque settimane il calciatore: ecco il punto della situazione

Non arrivano buone notizie da Trigoria. La Roma di Mourinho, reduce dal pesante ko, contro l’Inter, è chiamata a rialzare la testa già domenica sera a Reggio Emilia.

I giallorossi del portoghese faranno visita al Sassuolo: serve un successo per dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Coppa Italia e per riprendere la corsa ai piani alti dopo il pareggio interno contro il Genoa. Il quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League non è ancora lontanissimo: la Juventus è, infatti, a sei punti ma serve iniziare a macinare vittorie, senza guardarsi alle spalle.

Roma, stop per Ibanez: il punto

Domenica alle ore 18.00 sfida al Sassuolo di Dionigi. Una sfida che non vedrà in campo uno dei titolarissimi di Jose Mourinho. Si è fermato, infatti, Ibanez. Per il difensore, gli esami hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Rimarrà ai box per cinque settimane. Una brutta tegola per Mourinho che potrebbe decidere di affidarsi a Kumbulla o di cambiare modulo.