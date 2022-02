Calciomercato Juventus, concorrenza da Barcellona per il difensore

Juventus, possibile un nuovo colpo in difesa: c’è però da superare la concorrenza del Barcellona

Un contratto in scadenza 2023 e un ruolo, attualmente, da primissima scelta anche per necessità. Perché dopo l’infortunio di Chilwell che lo terrà fuori per il resto della stagione e con la partenza di Emerson Palmieri al Lione, Marcos Alonso è sostanzialmente l’unica alternativa a sinistra per il Chelsea di Thomas Tuchel.

L’esterno sinistro spagnolo, come detto, è legato al club londinese da un contratto valido sino al 2023, ma il suo nome continua a piacere in Serie A. In passato accostato ad Inter e Juventus, oggi lo spagnolo non è certamente un profilo nel mirino dei nerazzurri, ma potrebbe invece essere un’occasione per la causa bianconera. Il club piemontese infatti da tempo cerca un innesto sulla corsia mancina e sta valutando vari profili, scegliendone poi uno da regalare a Massimiliano Allegri in estate.

Juventus, il Barcellona pensa a Marcos Alonso

Il classe 1990 però è un profilo seguito anche da altri club. In particolare sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona. Anche i catalani da tempo sono sulle tracce dell’esterno ex Fiorentina e cercano una valida alternativa a Jordi Alba. Alonso potrebbe essere il nome giusto. Lo riferisce ‘Espn’, che sottolinea come la società catalana stia pensando di lanciare l’assalto in estate.

Alonso infatti rientra tra i giocatori opzionati dal Barcellona, che sotto la guida di Xavi punta a ricostruire un nuovo ciclo vincente, composto da giocatori più giovani, molti dei quali provenienti dalla cantera e da altri profili più esperti. Tra questi, nel mirino della dirigenza blaugrana ci sono appunto Alonso ed Alvaro Morata, il cui riscatto da parte della Juventus non appare così certo. Il giocatore non rientra nei piani dell’Atletico Madrid e il Barcellona, che già è stato accostato all’attaccante nel corso del mercato di gennaio, potrebbe tornare ad essere un’opzione nel futuro del giocatore.