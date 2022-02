Calciomercato, Inter e Juventus rifiutate: scelto il nuovo club

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Lo ha scoperto a sue carissime spese anche il Real Madrid che ha un big da cedere. Inter e Juventus coinvolte

Inter e Juventus continuano a vivere le rispettive stagioni, con i nerazzurri impegnati in una complessa lotta al titolo, e i bianconeri di Allegri in grande crescita che stanno giocando per arrivare tra le prime quattro. Al netto degli obiettivi di campo piuttosto chiari, va inoltre monitorata anche la situazione relativa al calciomercato, che spesso nasconde insidie ed occasioni da cogliere, che potrebbero anche indirettamente far incrociare i destini delle rivali di sempre.

Così sembra essere in merito ad un big di cui il Real Madrid sembra avere tutte le intenzioni di liberarsi. I ‘Blancos’ infatti non sono per nulla soddisfatti dell’avventura madrilena di Eden Hazard, che era arrivato in Spagna col chiaro obiettivo di far dimenticare un certo Cristiano Ronaldo. Missione fallita e cessione all’orizzonte, che in un retroscena avrebbe visto coinvolte anche Juventus e Inter.

Calciomercato, triplo rifiuto di Hazard: spuntano anche Inter e Juventus

Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, Florentino Perez spera di riuscire a vendere uno dei più grandi fallimenti mai arrivati Santiago Bernabéu. Hazard è il giocatore più costoso nella storia del Real ed è atterrato con grandi aspettative, poi presto disattese tra prestazioni sottotono ed una quantità eccessiva di infortuni di vario genere. La testata iberica evidenzia come nonostante i problemi e i 31 anni compiuti dal folletto belga, anche top club europei come Juventus e Inter lo avrebbero messo nel mirino, esattamente come il Newcastle che dal canto suo metteva sul piatto una proposta da 40 milioni più 10 di bonus. Un’offerta che il Real avrebbe anche accettato volentieri, ma il problema è che Hazard ha prontamente escluso queste tre opzioni.

In caso di partenza da Madrid, l’ex Lille, avrebbe in mente una sola destinazione: il Chelsea. I piani di Hazard sarebbero quelli di tornare a Londra dove ha espresso il miglior calcio della carriera. Difficile comunque visto che Abramovich non ha mosso un dito per provare a riportarlo in Premier, e in più Tuchel ha già diverse alternative nel ruolo.