Serie A, panchina a rischio nel weekend: l’annuncio

Serie A, una panchina potrebbe saltare dopo il prossimo turno di campionato: il match del weekend decisivo, arriva l’annuncio

Dopo la pausa del campionato a fine gennaio e in coincidenza di fine mercato, si è appena ripartiti per la lunga volata che porterà al termine della stagione. Si entra nella fase cruciale dell’annata e anche se ci sarà un’altra pausa a fine marzo, da adesso partite e punti iniziano a pesare molto di più. E in qualche caso si arriva già al punto di non ritorno.

In Serie A, trema già un’altra panchina, che potrebbe saltare nel prossimo weekend. La dirigenza di fatto mette l’allenatore di fronte alle sue responsabilità e alle prese con una sorta di ultima spiaggia. In caso di nuovo fallimento, potrebbe avvenire l’esonero.

Salernitana, Colantuono al bivio: parla Sabatini

La posizione a rischio è quella di Stefano Colantuono. Appena 8 punti in 14 partite per il tecnico della Salernitana, che ha ottenuto sul mercato dalla società rinforzi notevoli per tentare la rincorsa disperata verso la salvezza. Ma i primi riscontri, contro lo Spezia, non sono stati ottimali. E’ arrivato solo un pareggio per 2-2 che mantiene estremamente complicata la situazione, i campani sono a nove punti dal Cagliari quartultimo. In sospeso, ci sono i verdetti sulle due gare non disputate con Udinese e Venezia, ma è indubbio che i granata siano in una posizione delicatissima. E il match con il Genoa sa già di dentro o fuori, come ha spiegato il ds Walter Sabatini alla radio ufficiale del club. “L’allenatore lavora ogni giorno duramente e per questo ho chiesto alla società di tenerlo – ha spiegato – Ma la gara di Genova è uno spartiacque per tutti, tecnico compreso. Vedremo domenica che cosa accadrà. Pensiamo alle soluzioni, ma al momento opportuno”. Dichiarazioni importanti poi anche su Bonazzoli, finito in tribuna con lo Spezia. “Ultimamente non è in sintonia con il gruppo e non possiamo permetterci problemi del genere al momento – ha aggiunto Sabatini – Attraversa una fase particolare, ma le esigenze personali non ci interessano, viene prima di tutto la Salernitana. Speriamo possa essere utile già dalla prossima partita, ma è un peccato che un giocatore del genere si perda ogni anno per questioni caratteriali”.