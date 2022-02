Juventus, l’infortunio è un calvario | Champions a forte rischio

La Juventus tra un paio di settimane dovrà affrontare il Villarreal per gli ottavi di finale di Champions League. Le ultime sulle condizioni del bomber

La Juventus ha un appuntamento molto importante da affrontare al massimo e senza possibilità di sbagliare: stiamo parlando degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Gli spagnoli hanno già ampiamente dimostrato il loro valore durante la fase a gironi, in cui sono riusciti a dare parecchio fastidio (e non solo) a Manchester United e Atalanta. Ora il prossimo step è far male anche alla Juventus, ma non sarà così facile. Compito reso arduo anche dall’assenza di un calciatore di primo livello per il sottomarino giallo. Ci stiamo riferendo a Gerard Moreno. Il bomber, nelle ultime stagioni, ha dato prova di tutte le sue qualità, riuscendo a impressionare per gol realizzati e qualità nella gestione della manovra offensiva. I continui fastidi al soleo, però, stanno condizionando in maniera decisiva la sua annata. E la Juventus resta alla finestra.

Juventus, Gerard Moreno ko e la Champions diventa miraggio

Il Villarreal si è espresso ufficialmente sullo stop di Gerard Moreno: “Dopo i test effettuati su Gerard Moreno, è stato confermato l’infortunio muscolare che si trascinava sul soleo della gamba destra. L’attaccante richiederà un trattamento specifico di riabilitazione e riadattamento. Il tempo di recupero dipenderà dalla sua evoluzione”.

Il quotidiano ‘Sport’ è chiaro sui tempi di recupero: tre-quattro settimane almeno per l’attaccante che, dunque, si allontana sempre più dagli ottavi di finale di Champions League. Un vero e proprio calvario in questa stagione per il bomber che ha subito diverse ricadute e ha visto ritardare sempre più il suo rientro in campo. Ora la situazione non è migliorata, anzi. E l’appuntamento contro la Juve è quasi un miraggio.