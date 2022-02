Conte chiama Eriksen al Tottenham: "Sarebbe bello..."

Il ritorno di Eriksen in campo ha fatto accendere la lampadina in qualche modo anche ad Antonio Conte

L’Europa del calcio ha festeggiato in questi giorni la nuova avventura di Christian Eriksen, diventato un nuovo giocatore del Brentford. Il danese è quindi tornato in Premier League, dove è diventato un giocatore di livello mondiale guadagnandosi le avances dei migliori club europei. Come l’Inter, che alla fine lo ha preso ormai due anni fa con lo sfortunato epilogo che tutti conosciamo.

Il malore durante il match di Euro 2020 con la Finlandia ha fatto pensare al peggio, invece a distanza di quasi otto mesi Eriksen è tornato in campo, almeno ad allenarsi, da giocatore tesserato. Dopo la rescissione con l’Inter l’ex Ajax e Tottenham ha cercato una squadra, in un campionato in cui ovviamente la normativa sanitaria gli permettesse di giocare da professionista. Si è sempre allenato per conto suo, poi con l’Odense e anche con le giovanili dei lancieri, fino all’occasione arrivata dal Brentford che si gioca la salvezza in Premier League.

Eriksen-Tottenham: non escludo il ritorno | Le parole di Conte

“Dimostrerò di essere ancora un calciatore”, ha detto Eriksen nella sua prima intervista al Brentford. Un ritorno che ovviamente ha fatto enorme piacere a tutti, in particolare ai suoi allenatori. Come Antonio Conte, che dopo i primi impacci soprattutto per il tipo di gioco del mister salentino e della posizione in campo del danese, ha trovato l’equilibrio con il suo ’23’ in campo. E proprio quando poteva essere la stagione della consacrazione di Eriksen all’Inter, l’episodio che ha avuto comunque il suo lieto fine. Ma all’ex ct non dispiacerebbe affatto continuare il discorso: “Eriksen è parte della storia del Tottenham, tornare sarebbe una bella opportunità per lui, per me e per il club”.

A parlare è stato lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa: “Sono il primo a essere felice di vederlo di nuovo in campo, perché abbiamo passato bei momenti all’Inter, due stagioni importanti, e abbiamo vinto il campionato. Gli auguro il meglio per il futuro, poi non so cosa succederà, sarebbe bello per me riaverlo e tornare a lavorare insieme”. Queste le parole del manager del Tottenham, pronunciate non senza un certo sorriso che denota un effettivo desiderio e una sincera felicità nella prospettiva di riabbracciarlo.