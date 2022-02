Addio Serie A, l'annuncio di Conte: 50 milioni di euro

Confermato il colpo in Serie A del Tottenham di Conte: l’annuncio del tecnico e tutti i dettagli

L’asse Tottenham–Serie A si preannuncia sempre più bollente dopo l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Gollini, Romero, Bentancur e Kulusevski i colpi messi già a segno da Paratici.

Nessun dubbio anche sul futuro di Romero. Arrivato in estate dall’Atalanta per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 55 milioni di euro, il difensore argentino è stato infatti acquistato dagli Spurs in prestito con obbligo di riscatto e non con un’opzione d’acquisto, come filtrato in Inghilterra. Questo l’annuncio di Conte in conferenza stampa: “Romero è in prestito ma abbiamo l’obbligo di riscatto, quindi lo abbiamo comprato. Io penso che sia perfetto per questo campionato. Se un calciatore è in grado di giocare in Premier League, può giocare in tutti i campionati del mondo. Quando sei altrove ti chiedi sempre se puoi giocare in Premier League, ma quando ti dimostri valido per giocare qui puoi andare ovunque. L’intensità, la qualità, la fisicità che c’è in Premier non si trova da nessuna altra parte. Cristian è forte fisicamente, ha ottimi tempi di anticipo e una buona personalità. Sa impostare e, nonostante sia giovane, ha una buona esperienza. Ha di sicuro ampi margini di miglioramento, ma è forte e mi piace molto: ha dimostrato di essere pronto e questo campionato è perfetto per lui”.

Non solo Romero: Conte parla dell’inserimento di Bentancur e Kulusevski

Infine, l’ex Juventus e Inter ha parlato anche dei nuovi arrivati dai bianconeri Kulusevski e Bentancur: “Penso che stiano lavorando molto bene e sono contento di come stanno assimilando l’idea del nostro calcio. Sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski sono buoni giocatori e stanno lavorando molto bene. Sicuramente hanno bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta amalgama per capire le nostre tattiche in attacco e in difesa, ma sono contento perché posso contare su di loro”.