Calciomercato Napoli, ‘minaccia’ dal Real Madrid

Calciomercato Napoli, il Real Madrid mette gli occhi su un calciatore azzurro: la situazione

Messo alle spalle il periodo più difficile, il Napoli è tornato in orbita. Gli azzurri di Spalletti sono ripartiti alla grande nel 2022 e dopo il prezioso pari con la Juventus hanno messo in fila quattro vittorie consecutive, ritornando in corsa per qualcosa di più oltre al piazzamento Champions.

Sabato, al ‘Maradona’, arriva l’Inter, per una sfida che può incidere molto, in un verso o nell’altro, sulla corsa scudetto. I partenopei si avviano a recuperare la rosa quasi al completo e dunque ampiezza totale nelle rotazioni. Soprattutto, nell’ultimo periodo, è stata ritrovata anche la solidità difensiva che molta parte aveva avuto nel super avvio di stagione. Soltanto due reti subite nelle ultime cinque gare di campionato e retroguardia che si staglia come la migliore del campionato avendo subito appena 16 reti. In Europa, solo il Manchester City ha fatto meglio.

Calciomercato Napoli, ipotesi Real Madrid per Ospina

Merito anche di David Ospina, che ha messo la firma su 11 dei 13 clean sheet azzurri in campionato. Dopo le prime due giornate di campionato, in cui la porta era stata occupata da Meret, l’infortunio del giovane portiere friulano ha dato il la alla titolarità praticamente indiscussa del colombiano. Il quale, al termine della gara con il Venezia, ha spiegato di avere un buon rapporto con quello che attualmente è il suo vice, smorzando sul nascere eventuali polemiche. Lo stesso ha fatto con i discorsi sul rinnovo contrattuale: l’accordo scadrà a fine stagione, si ventila un possibile addio a zero ma per ora Ospina non ci pensa, così come non pensa a eventuali offerte. Anche se, stando al ‘Corriere dello Sport’, il Real Madrid starebbe pensando a lui come profilo di esperienza tra i pali per la prossima stagione alle spalle di Courtois.