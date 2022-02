Retroscena di mercato che riguarda la Juventus, la rivelazione: “Mi hanno cercato, ma la scelta migliore era un’altra”

La Juventus è stata certamente tra le grandi protagoniste del mercato di gennaio sia per quanto riguarda il panorama italiano, ma anche per quello internazionale. Il club bianconero è una delle società che più ha speso in tutt’Europa per poter regalare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri. Rinforzi che sono arrivati con Vlahovic e Zakaria (oltre a Gatti rimasto a Frosinone), ma altri giocatori avrebbero potuto approdare in bianconero.

Uno di questi è Anthony Martial. Il francese, che al Manchester United ha trovato poco spazio nella prima parte della stagione, è approdato in prestito al Siviglia, ma avrebbe potuto trasferirsi a Torino, come lui stesso ha dichiarato.

Juventus, Martial rivela: “Mi hanno cercato”

Martial è stato infatti intervistato da ‘Diario de Sevilla’ e ha svelato alcuni retroscena del trasferimento che l’hanno portato dalla Premier al club andaluso. “Per me è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e giocare era la cosa più importante. Altri grandi club hanno cercato di convincermi, ma ho preferito venire al Siviglia perché sapevo che era un ottimo club e poteva essere l’opzione migliore per me e la mia famiglia” ha dichiarato il francese.

Tra i club interessati proprio la Juventus oltre al Barcellona: “È vero, la Juventus ha cercato di ingaggiarmi. Stavo parlando con il mio agente, ma gli ho detto che preferivo andare al Siviglia perché la ritenevo l’opzione migliore – ha affermato il transalpino – Anche il Barcellona ha parlato con il mio agente, ma anche a loro ho sempre detto che la mia priorità restava il Siviglia e volevo mantenere la parola data. C’è stato uno sforzo importante da parte del club per il mio stipendio e anche io me lo sono ridotto. C’è stato uno sforzo da parte di tutti e so che tutto questo sarà positivo. Ora voglio segnare più gol possibili, aiutare la squadra a vincere le partite e anche l’Europa League. Il Mondiale? Resta uno dei miei obiettivi, voglio convincere Deschamps e sono sicuro che ci riuscirò”. Infine sul futuro Martial tiene una porta aperta, chissà che non possa esserci un nuovo spiraglio anche per la stessa Juve: “Restare qui? Ho un contratto con il Manchester United fino al 2024, ma nel calcio non si sa mai”.