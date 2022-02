Per la Juve si prospettano già nuove decisioni di mercato nelle prossime settimane: individuate le alternative a Morata, torna pure il colpo gratis

Neanche il tempo di finire e godersi il calciomercato di gennaio, che per la Juventus nelle prossime settimane sono destinate a presentarsi già delle nuove scelte. Per i bianconeri è stata la sessione dell’anticipo. Vlahovic è arrivato per una cifra importante, ma in modo da evitare un’asta in estate che avrebbe complicato le cose. Simile il discorso per Zakaria, per cui la situazione sarebbe stata ancora più difficile visto che poteva muoversi a zero.

E così è stato anche per Federico Gatti del Frosinone, giovane talento rimasto in prestito a Frosinone ma che appunto è stato un colpo anticipato per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi un talento per il futuro. Ma già nei prossimi giorni sarà tempo di nuove decisioni, in primis sui rinnovi da Dybala a Bernardeschi, De Sciglio, Cuadrado e Perin. Poi a marzo ulteriori riflessioni, perché da sbrogliare c’è anche la matassa Morata. Lo spagnolo a gennaio stava per andare via, aveva scelto il Barcellona prima che Allegri lo blindasse. E ora l’arrivo di Vlahovic potrebbe addirittura giovargli in campo.

Calciomercato Juventus, riflessioni su Morata: c’è Raspadori. E Belotti…

Il tridente composto da Dyala, Morata e Vlahovic sembra davvero ben assortito. Lo spagnolo in questo modo non ha la responsabilità totale di fare gol, ma può sentirsi libero di svariare su tutto il fronte offensivo, fare assist e non per forza segnare. Un ruolo nuovo che piace sia a lui che alla Juventus. E non a caso si è tornato a parlare di un riscatto, ma la cifra pattuita con l’Atletico Madrid è ancora effettivamente troppo alta. Parliamo di 35 milioni, che si aggiungono ai 20 già spesi per il prestito biennale. Le volontà, come scrive ‘Tuttosport’, sulla carta coincidono.

A Torino lo terrebbero volentieri, Simeone non ha intenzione di puntare su di lui (e preferirebbe cederlo all’estero) e lo stesso giocatore resterebbe con piacere Italia, dove si trova alla grande. Risolvere subito la questione conviene a tutti, ma poi bisogna trovare gli accordi e intanto la Juve pensa alle alternative. In cima c’è Giacomo Raspadori, nome ideale per rinforzare il nucleo azzurro alla Continassa. L’attaccante del Sassuolo piace, domani i bianconeri lo incontreranno in Coppa Italia. Nella lista però rimarrebbe anche Andrea Belotti, capitano del Torino fuori da tempo per infortunio che però a meno di clamorosi ribaltoni lascerà i granata a zero. In questo caso sarebbe un colpo anche mediatico e soprattutto imperdibile economicamente.