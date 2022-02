Calciomercato, altalena rinnovo: ora si complica tutto | Juve e Milan pronte

Il futuro di un calciatore si complica sempre di più sul calciomercato. Juventus e Milan potrebbero beneficiare dell’ultimo stop

I rinnovi di contratto dominano la scena in queste settimane sul calciomercato. E non solo in Italia, dove tutte le big sono alle prese con trattative piuttosto spinose.

Da mesi, ormai, il destino di Sergi Roberto è in bilico. Il duttile centrocampista del Barcellona era in trattative ben prima della pausa natalizia, ma alla fine la fumata bianca tanto attesa non è arrivata. Una situazione che, nonostante il legame che da anni unisce il ragazzo ai blaugrana, non si sblocca e non sta vivendo le sue fasi più calde. Infatti, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, ormai è lo stesso centrocampista a essersi convinto che non rinnoverà con i catalani. Il Barcellona ha allungato ulteriormente i tempi e ora si parla di un vero e proprio rallentamento, nonostante Sergi Roberto sia anche disposto a ridursi lo stipendio.

Calciomercato Juventus e Milan, Sergi Roberto si allontana dal Barcellona

Un calciatore come lui, però, potrebbe far gola a diverse squadre italiane, soprattutto se dovesse trattarsi di un colpo a parametro zero. In coda c’è la Juventus, ma anche il Milan che vedrà partire con ogni probabilità Franck Kessie. Un altro rinnovo più che complicato. Sarà periodo, ma ormai è tempo di bivi decisivi sul calciomercato, per quanto riguardo i prolungamenti e Sergi Roberto potrebbe essere un nome più che appetibile da prendere a zero.