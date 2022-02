Calciomercato Juventus, c’è la fila per De Ligt: pista anche in Serie A

Tra i punti interrogativi di casa Juventus c’è il futuro di Matthijs de Ligt, centrale olandese nel mirino di mezza Europa. Tutte le pretendenti

Non solo Dybala e gli altri contratti in scadenza. Tra i pensieri della Juventus in vista della prossima estate c’è anche il futuro di Matthijs de Ligt, possente centrale olandese classe 1999 che ha già enorme esperienza alle spalle. Il difensore ex Ajax è tra i migliori in assoluto della sua generazione ed è anche tra i più seguiti in giro per l’Europa. I bianconeri ci puntano forte per presente e futuro, ma i 10 milioni e mezzo a stagione, senza contare i bonus, e le parole allarmanti di Raiola dello scorso dicembre, potrebbero anche cambiarne il destino.

A due anni dalla scadenza naturale del contratto non è quindi impossibile immaginare un suo addio la prossima estate, nel caso in cui arrivasse una giusta e congrua proposta economica che soddisfi la Juventus. I club interessati a de Ligt di certo non mancano, col Barcellona in testa, che lo seguiva già da prima del suo approdo a Torino.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi di de Ligt: dal Barcellona allo United fino al sogno ‘impossibile’ Milan

I lavori di ricostruzione della Juventus di Allegri sono andati quindi a gonfie a gennaio con Zakaria e Vlahovic, ma in estate qualcosa su de Ligt potrebbe cambiare. L’olandese potrebbe quindi cambiare aria con l’obiettivo di giocare con ulteriore continuità in un altro top club e secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, oltre al Barcellona che ha bisogno di forze fresche visto che le uniche garanzie restano Araujo e Pique, ci sarebbero anche Bayern Monaco, Milan e Manchester United.

Il club bavarese ha bisogno di un sostituto per Sule, approdato al Borussia Dortmund a zero, la squadra di Pioli è da tempo a caccia di un centrale giovane e di spicco, anche se de Ligt è di fatto un sogno irrealizzabile, mentre lo United ha bisogno di alzare la cifra tecnica della retroguardia dove non basta Varane. C’è inoltre anche il PSG, a caccia di difensori visti i problemi di Sergio Ramos. Il Barça ha però dalla sua anche l’amico e connazionale de Jong che ben conosce il difensore della Juventus.