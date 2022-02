Calciomercato, colpo UFFICIALE e cessione: alla Juventus per 30 milioni

Operazione difesa per la Juventus, che la prossima estate potrebbe inserire quanto meno un nuovo elemento alla corte di Allegri. Intanto dalla Germania spunta un’occasione

La Juventus di Massimiliano Allegri si è rimessa in carreggiata grazie ad un buon finale di 2021 e ad un grande inizio di 2022, che ha peraltro portato in dote rinforzi di prima scelta come Vlahovic e Zakaria. I nuovi acquisti hanno già impattato bene, e dovranno spingere la squadra quanto meno tra le prime quattro in classifica per ottenere una qualificazione alla prossima Champions League. In estate poi sarà tempo di metter mano anche ad altri reparti in sede di campagna trasferimenti.

In particolare Cherubini e soci dovranno lavorare sulla difesa, dove vi è incertezza sul futuro di de Ligt, dopo l’allarme lanciato da Raiola a dicembre, senza dimenticare l’età che incombe su Bonucci e Chiellini. Almeno un centrale dovrà quindi arrivare, e la Juventus sonda anche il mercato internazionale, a caccia di soluzioni intriganti e buone occasioni.

Uno dei difensori che era stato accostato, tra le altre, anche alla Juventus è Niklas Sule, ufficializzato però dal Borussia Dortmund. Proprio l’arrivo del possente tedesco al centro della retroguardia del BVB per la prossima stagione, potrebbe portare ad una cessione importante in difesa dei gialloneri.

Calciomercato Juventus, il Borussia si copre con Sule: Akanji può partire in estate

Si tratta di Manuel Akanji, forte difensore svizzero, che era stato avvicinato anche alla Juventus. Come evidenziato da ‘WAZ’, l’elvetico potrebbe cedere il posto proprio al nuovo arrivo Sule, che diventerà leader della retroguardia. A questo punto infatti il Dortmund non porrebbe alcun ostacolo lungo il cammino di Akanji in vista di un’eventuale cessione, e considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2023, il prezzo è fissato sui 30 milioni di euro. Una cifra che soddisferebbe le esigenze del club tedesco, che altrimenti rischierebbe di perderlo a zero la stagione seguente.

Akanji potrebbe quindi divenire una soluzione interessante per rinforzare la difesa della Juventus, in virtù dell’arrivo a Dortmund di Sule, il quale renderebbe molto più semplice una cessione del classe 1995 della Svizzera.