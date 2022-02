Il Sunderland sceglie il nuovo manager: in corsa anche Robbie Fowler

L’ex stella del Liverpool, Robbie Fowler, è il nome che trova grandi consensi tra i tifosi del Sunderland. Oggi i ‘Black Cats’ dovrebbero sciogliere le riserve

Robbie Fowler scende nuovamente in campo. Stavolta, però, metaforicamente. L’ex grande bomber inglese, uno dei simboli del Liverpool di fine anni novanta e inizi anni duemila, è uscito allo scoperto – nella chiacchierata in diretta su Instagram col suo agente Anj Carter – manifestando il suo desiderio di approdare sulla panchina del Sunderland.

Oggi i ‘Black Cats’ sono in League One, l’equivalente della nostra Serie C, al quarto posto in classifica. Dopo l’esonero di Lee Johnson lo scorso 30 gennaio – fatale l’umiliante ko per 6-0 contro il Bolton – la squadra è stata affidata temporaneamente a Mike Doods. La società è ora chiamata alla scelta del vero successore di Johnson e tra i candidati, oltre a Roy Keane ed altri, c’è proprio Robbie Fowler. Il nome del 46enne è molto caldeggiato dai tifosi. Oggi il board del Sunderland dovrebbe prendere una decisione.