Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, non ha disputato una grande prestazione nella sfida contro la Roma ed è stato bersagliato dai tifosi sui social

L’Inter di Simone Inzaghi, in vista anche della complicata sfida di Napoli contro gli azzurri di Luciano Spalletti, ha effettuato un po’ di turnover nel quarto di finale di Coppa Italia con avversaria la Roma del grande ex Josè Mourinho.

A centrocampo, ad esempio, al posto del solito Hakan Calhanoglu, l’ex allenatore della Lazio ha optato per Arturo Vidal, centrocampista cileno che non ha disputato una grandissima prestazione e che è stato beccato dai tifosi della Beneamata sui social, in particolare su Twitter. I fan nerazzurri, e non solo, si sono scatenati nei confronti dell’ex giocatore di Juventus e Barcellona con diversi epiteti, il più frequente è stato senza dubbio: “Inguardabile“. E’ stato questo il giudizio tecnico di alcuni tifosi, ma andiamo a vedere insieme i tweet.

Inter, la stagione di Vidal

Una stagione ricca di alti e bassi quella di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che lo scorso anno era stato voluto fortemente da Antonio Conte, non ha particolarmente impressionato nella prima stagione in nerazzurro. In questa seconda annata a Milano, l’ex Bayer ha alternato grandi acuti, basti pensare alla rete in Champions contro lo Shakhtar, a prestazioni non proprio altisonanti, come quella di stasera con la Roma.

ECCO ALCUNI TWEET

Mamma mia vidal….. — Matte 🖤💙 (@MattehwScm) February 8, 2022

Vidal fa rimpiangere Gagliardini, pazzesco — FC THIAGONE (@nox2793) February 8, 2022

Che male ho fatto per essere costretto a vedere Vidal in mezzo al centrocampo dell'Inter? — ill Maheu (@ToussaintMaheu) February 8, 2022

Vidal inguardabile tutti i palloni persi da lui #InterRoma — unpopular opinion (@hellskitchen_3) February 8, 2022

Vidal inguardabile — Ahmed🇨🇭🇸🇴 (@AhmedRecoba83) February 8, 2022

Dai simone togli sto Vidal dai, giochiamo in 10 con lui — Goddy (@goddy1908) February 8, 2022