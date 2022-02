La cronaca della sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho: decisive le reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez: tutte le notizie

L’Inter di Simone Inzaghi reagisce alla sconfitta nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli battendo la Roma del grande ex Josè Mourinho per 2-0.

I nerazzurri, che ritrovano l’allenatore portoghese dopo la sfida dell’Olimpico di inizio dicembre, partono subito forte nella sfida e vanno in vantaggio con il gol di un altro ex, Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è bravissimo ad impattare al volo il cross di Ivan Perisic, in stato di grazia, e a superare Rui Patricio. La Beneamata continua a spingere dopo il vantaggio seguendo un po’ uno spartito simile a quello del derby con la Roma che si rende comunque pericolosa, sia con Abraham che con Zaniolo.

Inter-Roma 2-0, super gol di Sanchez

Nella ripresa, l’intensità degli attacchi giallorossi aumenta sempre trascinata dai due alfieri del club capitolino: il centravanti inglese e l’esterno italiano. Arrivano anche delle chance che non vengono però trasformate dalla Roma che subisce poi la rete del raddoppio per mano di Alexis Sanchez. L’azione inizia con un intervento energico di Vidal su Oliveira, giudicato regolare dal direttore di gara, e si conclude con una staffilata dell’ex attaccante dell’Arsenal che si deposita all’angolino. Nulla da fare per Rui Patricio e l’Inter che amministra fino al fischio finale che consegna ai nerazzurri la semifinale di Coppa Italia. Problemi su problemi invece per la Roma di Mourinho che, oltre alla sconfitta, deve fare i conti con l’infortunio di Tammy Abraham, centravanti inglese che ha accusato un problema muscolare negli istanti finali della gara.