Il Milan sta andando fortissimo in campionato ed è in piena lotta per il titolo con Inter e Napoli. Non tutti gli elementi della rosa stanno però rendendo al meglio. C’è chi potrebbe andare via a fine anno

Corsa scudetto apertissima in Serie A, con il Milan che dopo la vittoria nel derby contro l’Inter è lanciatissimo proprio alle spalle dei nerazzurri ed insieme al Napoli. 52 punti raccolti fin qui che testimoniano la grande stagione messa in piedi dalla squadra di Pioli, che grazie alla forza del gruppo sta puntando ai massimi obiettivi.

Nonostante l’ottimo lavoro di squadra non tutti i singoli stanno però rendendo come sperato in estate. Tra i meno positivi c’è sicuramente Tiemouè Bakayoko, mediano francese ex Napoli che è attualmente in prestito dal Chelsea. Il calciatore classe 1994 ha raccolto appena 597 minuti giocati, per lo più spezzoni di partita, distribuiti su 17 apparizioni totali tra coppe e campionato.

Alla luce anche del minutaggio raccolto è evidente come Bakayoko non abbia convinto fin qui dal punto di vista del rendimento. Ciò potrebbe portarlo a cambiare nuovamente aria a fine anno, rientrando alla base al Chelsea, in vista di un’altra cessione. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘Elgoldigital.com’, la dirigenza sportiva del Siviglia starebbe già lavorando sul sostituto di Fernando, mediano brasiliano, e proprio con i ‘Blues’ in questo senso potrebbe aprirsi un asse importante.

Calciomercato Milan, Bakayoko non convince: addio a fine stagione e può finire in Spagna

Approfittando dell’interesse del Chelsea per Koundé, Monchi cercherà di mettere proprio Bakayoko nell’operazione per abbassare il prezzo del difensore francese verso Londra, e al contempo andare così a coprire un ruolo di cui Lopetegui ha bisogno. Fernando ha infatti 34 anni e c’è bisogno di svecchiare quella zona del campo, con i 27 anni del transalpino ora al Milan, che in questo senso potrebbero fare molto comodo. Quello che è chiaro è che non continuerà ad essere legato alla compagine inglese e che, se la sua situazione al Milan non si risolverà positivamente. Bakayoko quindi potrebbe finire come merce di scambio sull’asse Chelsea-Siviglia coinvolgendo Koundè.