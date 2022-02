L’impressione è che la prossima estate ne vedremo delle belle sul mercato internazionale

Mancano ancora diversi mesi all’apertura del mercato estivo, ma i grandi club hanno già iniziato a muoversi nell’ombra. Kylian Mbappé ed Erling Haaland con ogni probabilità saranno i due top player a cambiare casacca, ma potrebbero non essere gli unici in una sessione che si preannuncia già memorabile.

Purtroppo, ancora una volta, difficilmente vedremo grandi calciatori approdare in Serie A. Come sappiamo il campionato italiano è stato uno dei più colpiti a livello economico dai mancati introiti causati dalla pandemia e pensare ad operazioni a tre cifre risulta ad oggi proibitivo. Senza considerare la severa politica di abbassamento del monte ingaggi che tutti i club italiani stanno portando avanti ormai da mesi e che rendono irrealizzabili certe operazioni.

Ai campioni già citati in alto, potrebbe aggiungersi un altro grande calciatore come Sadio Mané. Fresco campione d’Africa grazie al primo storico successo del suo Senegal, l’esterno del Liverpool starebbe infatti valutando l’addio dalla Premier League. Già lo scorso anno erano venute fuori voci su un possibile divorzio dai Reds, poi rientrate in assenza di vere offerte recapitate a club e calciatore.

Calciomercato, Mané tentato da Barcellona e Real Madrid

In Spagna, secondo le ultime informazioni rimbalzate su ‘Goal’ e ”Spox’, sono circolate nuove indiscrezioni sul futuro di Mané. L’esterno si sarebbe infatti convinto ad accettare l’eventuale corte di Real Madrid o Barcellona. Non è un mistero che il senegalese abbia un debole nei confronti del campionato spagnolo, ma adesso sarebbe pronto addirittura al grande passo.

L’affare non risulta però così semplice, visto che il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2023 e che entrambi i club non lo considerano un obiettivo prioritario. Il Barcellona a causa degli ormai noti problemi economici che ne limitano la manovra sul mercato; ma anche lo stesso Real Madrid, impegnato nella corsa a Mbappé e Haaland.

Antonio Siragusano