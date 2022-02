Calciomercato, traballa la panchina: possibile chiamata per Gattuso

Gennaro Gattuso è fermo dall’inizio della scorsa estate. Chance in Premier per il ritorno in panchina del tecnico calabrese

Fermo dall’inizio della scorsa estate, quando terminò in maniera a dir poco brusca il matrimonio con la Fiorentina celebratosi appena un mese prima, Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dall’Inghilterra. Precisamente dalla Premier, dove fu vicinissimo qualche mese fa. Il Tottenham di Paratici pensò concretamente a lui, poi la ribellione dei tifosi degli ‘Spurs’ costrinse i londinesi a virare su altri nomi, alla fine su Espirito Santo.

La squadra della Premier che può a breve mettere nel mirino Gattuso è il Leicester. Stando a diverse fonti inglesi, infatti, le ‘Foxes’ stanno valutando concretamente l’esonero di Brendan Rodgers, complici i risultati negativi di questa stagione.

Attualmente il Leicester è decimo in classifica con 26 punti, lontano di dieci dalla zona Europa. Senza contare l’uscita ai gironi (lo stesso del Napoli, ex squadra di Gattuso) di Europa League, con la conseguente ‘retrocessione’ in Conference.

Leicester, Rodgers a rischio esonero: Gattuso (e Pirlo) idee per le ‘Foxes’

Rodgers viene dato sul filo del rasoio, un altro risultato deludente può davvero costargli l’esonero nonostante l’oneroso contratto con scadenza giugno 2025.

Gattuso, senza escludere l’altro italiano ‘disoccupato’ Andrea Pirlo, è un profilo che può ‘affascinare’ il Leicester, con il suo agente Jorge Mendes che sappiamo vantare una grande ‘influenza’ nel calcio inglese di livello top