Svolta Milinkovic-Savic, accordato lo sconto: si chiude a 60 milioni

Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo dell’estate: c’è fiducia per il sì da sessanta milioni di euro

Un inizio non semplice, ora Milinkovic-Savic sta ingranando anche nel gioco di Maurizio Sarri. Il centrocampista serbo è tornato a giocare a livelli molto alti.

Le statistiche stagionali parlano per lui: otto finora le reti messe a segno in Serie A, altrettanti gli assist confezionati sempre in campionato. Meno bene nei sei incontri disputati in Europa League dove è ancora a quota zero. Questo però non basta per allontanare le pretendenti che da anni seguono il suo profilo. Quest’estate potrebbe essere quella giusta per l’addio. La società capitolina è lontana dalla zona Champions e il 26enne di Leida ha voglia di tornare a disputare la più importante competizione calcistica per club.

Non sarà facile questa volta per Lotito resistere ai possibili attacchi: se in passato il presidente capitolino aveva messo un prezzo elevatissimo per Milinkovic, una cifra superiore ai cento milioni, questa volta dovrà per forza di cose abbassare le pretese. Anche perché il contratto scadrà nel 2024, rendendo di fatto questa l’estate giusta per cedere e monetizzare al massimo. E anche su questo basa la sua fiducia una big del Vecchio Continente.

Calciomercato, colpo Milinkovic-Savic: sì da 60 milioni

Secondo quanto riferito da ‘elnacional.cat’, è il Real Madrid ad aver riattivato l’interesse per il centrocampista serbo. Florentino Perez lo segue da anni, il club blanco lo voleva già nel 2018 dopo i Mondiali in Russia ma dovette desistere davanti alle elevate richieste economiche della Lazio. Ora la situazione potrebbe cambiare e l’eventuale assalto potrebbe andare a buon fine.

Il Real deve iniziare a ringiovanire il proprio reparto di metà campo che vanta due over trenta come Kroos e Modric. Logico pensare ad un innesto di qualità e chi meglio di Milinkovic? Secondo il portale, la Lazio partirebbe da una valutazione di ottanta milioni di euro, ma Perez è convinto di poter avere il sì con un’offerta da sessanta milioni. Una proposta che potrebbe allettare il calciatore, seguito anche da Juventus e Inter, e convincere anche la società biancoceleste a dare il via libera alla sua cessione.