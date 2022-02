Incrocio Juventus e Milan | Il Barcellona piazza il colpo

Il Barcellona guarda in Italia, ma non solo, per rafforzare il reparto difensivo: possibili incroci con Juventus e Milan

Il Barcellona proseguirà la propria rivoluzione la prossima estate. Il dopo Lionel Messi non è ancora nato del tutto. I blaugrana, con gli ultimi risultati positivi in campionato, sono tornati ad occupare la quarta piazza, che vale la qualificazione in Champions League, ma la vetta, occupata dai rivali storici del Real Madrid, è lontana ben 15 punti, con una partita in meno.

La Liga è dunque praticamente sfumata e il mancato accesso agli ottavi di finale di Champions pesa come un macigno per una squadra come il Barcellona. Gennaio si concluso con l’acquisto di Aubameyang. In estate si guarderà soprattutto alla difesa. Un reparto che non è certamente il migliore in Spagna: la retroguardia di Xavi ha infatti concesso 25 centri, risultando, fino a questo momento, la nona difesa più battuta.

Barcellona, obiettivo de Ligt: il punto

Non è un segreto che l’obiettivo numero uno per la difesa è Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, classe 1999, è seguito dai tempi dell’Ajax. In quell’occasione fu bravissima la Juventus a sbarazzarsi della concorrenza portando a Torino il forte difensore.

Il giocatore, che il prossimo 12 agosto compirà 23 anni, non è cresciuto come si sperava vista l’importante cifra spesa ma continua ad essere molto apprezzato dai top team. Il Barcellona vorrebbe ancora portarlo in Spagna ma i prezzi appaiono davvero proibitivi.

Sport.es rilancia questa ipotesi, sottolineando la difficoltà dell’affare ma non esclude che si possa fare. Alla giusta cifra, d’altronde, nessuno è incedibile e la Juventus è pronta a privarsi di de Ligt, come raccontato su Calciomercato.it, dopo un rinnovo.

Il Barcellona appare consapevole del fatto che arrivare a de Ligt non è così semplice ma l’idea resta quella di cambiare la retroguardia. Con le valigie in mano ci sono infatti Mingueza, Umtiti e Lenglet e andranno sostituiti. Nel mirino ci sono dunque anche altri profili: in cima alla lista ci sarebbe così Christensen e Koundé. Il danese, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora prolungato con il Chelsea. E’ finito nel mirino anche del Milan ma la sensazione è che il Barcellona possa mettere sul piatto un’offerta ben diversa. Per il centrale del Siviglia, invece, come per de Ligt, la spesa potrebbe essere esagerata.