Juventus, un top per Allegri: più di 10 milioni per il difensore

La Juventus è chiamata ad acquistare un nuovo difensore: ecco la richiesta per il super colpo. Il punto dall’Inghilterra

La rivoluzione Juventus è cominciata a gennaio. I bianconeri sono stati protagonisti assoluti del calciomercato, con le cessioni di Ramsey, Kulusevski e Bentancur e soprattutto con i grandi acquisti di Dusan Vlahovic e Zakaria.

L’attaccante serbo e il centrocampista svizzero sono stati subito determinanti. Domenica, contro il Verona, per la squadra di Massimiliano Allegri è cominciato un nuovo campionato: la corsa ai piani alti della classifica è ripartita. In casa bianconera l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League ma chissà che non si possa sognare altro.

In estate, poi, continuerà la rifondazione. Servirà almeno un altro centrocampista da affiancare a Locatelli e Zakaria ma bisognerà soprattutto guardare al reparto difensivo. Giorgio Chiellini quando gioca è un muro insormontabile ma i problemi fisici continuano ad accompagnarlo. Bisogna guardare avanti perché anche Leonardo Bonucci non è più giovanissimo: i due centrali della Nazionale campione d’Europa compiranno rispettivamente 38 e 35 anni. E’ un dovere puntare, ameno, su un nuovo difensore.

C’è inoltre da fare i conti con il futuro di de Ligt. Il centrale olandese non ha rispettato in pieno le aspettative. Il calciatore è stato pagato tanto ma non è diventato il leader che tutti si aspettavano. L’ex Ajax resta comunque uno degli elementi più seguiti dai top team. Come raccontato, l’idea della Juventus sarebbe quella di rinnovare il contratto di de Ligt e cederlo per rifare un reparto, che come detto, ha bisogno di essere svecchiato.

Servono comunque nuovi leader per una squadra che deve tornare subito in testa, in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, le richieste di Rudiger

Tra i calciatori che più piacciono alla Juventus c’è certamente Antonio Rudiger. Il tedesco è letteralmente rinato sotto la gestione Tuchel, tornando ad essere uno dei migliori calciatori del reparto arretrato.

Rudiger ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non è stato trovato un accordo con il Chelsea per il rinnovo. C’è davvero una grande distanza e dall’Inghilterra arrivano novità in merito alle richieste del calciatore per poter prolungare: secondo ‘The Athletic’, servirebbe una cifra sui 266 mila euro a settimana. Praticamente più del doppio di quanto percepisce attualmente e il club inglese non appare intenzionato ad accontentarlo ma ad arriva sui 166 mila euro.

La Juventus è dunque avvisata: serve un contratto importante, da circa 12 milioni di euro all’anno – il Decreto Crescita può dare un’importante mano – per avere il sì dell’ex Roma. Attenzione, chiaramente alla concorrenza, davvero agguerrita. C’è da fare i conti, infatti, con Psg, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United.