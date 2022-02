Calciomercato Inter, ora Marotta teme l’addio | Inserimento del Barcellona

Dopo la sconfitta nel derby, Marotta sarebbe preoccupato anche in chiave mercato: irrompe il Barcellona sul gioiello dell’Inter

Dominare in lungo e in largo per 70′ e perdere il Derby, una missione quasi impossibile ma che nel calcio può tramutarsi in crudele realtà: una lezione da imparare per Simone Inzaghi.

La strada imboccata dai nerazzurri è indubbiamente quella giusta, come dimostrato dai risultati e dal gioco espresso della squadra. Non può essere una sconfitta ad incrinare le certezze, così questa sera ci si aspetta subito una reazione contro la Roma del grande ex Mourinho in Coppa Italia. La vera insidia per il futuro dell’Inter è rappresentata dal mercato e dalla questione rinnovi, uno in particolare inizierebbe a preoccupare la dirigenza meneghina: ci sarebbe il Barcellona dietro.

Calciomercato Inter, Barcellona su Brozovic | Ansia per il rinnovo

Negli ultimi mesi la comunicazione dell’Inter e dell’ambiente nerazzurro su Marcelo Brozovic è stata piuttosto chiara: la volontà di tutte le parti in causa è quella di proseguire insieme e per il rinnovo troveremo un accordo. E, però, il tempo passa e questa famigerata intesa tarda ad arrivare. Ora, poi, ci sarebbe anche un inserimento estero a preoccupare Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Come riportato da ‘Repubblica’, il Barcellona avrebbe offerto un quinquennale a 8 milioni di euro a stagione al croato.

Un’offerta decisamente superiore rispetto a quella avanzata dai nerazzurri, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro stagionali. La fiducia e la volontà della dirigenza meneghina resta quella di trovare l’accordo per il rinnovo di Brozovic: il croato è il cervello della squadra, il fulcro intorno al quale ruota tutto il gioco dell’Inter ed è considerato fondamentale da Simone Inzaghi. L’ansia di vedere quella firma sul contratto, in questo contesto, è più che giustificata. La tentazione catalana, però, potrebbe rappresentare un problema in fase di contrattazione e Marotta questo lo sa bene.