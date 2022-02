La Juventus sta lottando per il quarto posto con Allegri che sembra aver trovato equilibrio e ora anche rinforzi, ma dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni

È una stagione molto interessante quella che stiamo vivendo in Italia, così come nel resto dell’Europa. La Serie A si è riaperta prepotentemente nell’ultimo turno di campionato, con la Juventus che sta facendo fatica a rimanere attaccate al treno di testa in queste ultime due stagioni. In Spagna anche Atletico Madrid e Barcellona stanno vivendo un momento molto critico. In Premier League lo United e il Tottenham rincorrono continuamente, con i top club come City e PSG a caccia di un’affermazione soprattutto in Champions League.

E il Real Madrid in tutto questo che ha vinto nell’ultima partita col Granada allungando in classifica sul Siviglia che dista ora 6 punti. I Blancos ‘rischiano’ di portare a casa lo scudetto con grande anticipo, anche se hanno subito pochi giorni fa la pesantissima eliminazione in Copa del Rey per mano dell’Athletic Bilbao e dell’ex Torino Berenguer. Un ko che ha fatto molto male alla squadra, ai tifosi e soprattutto alla società, che si aspettava un risultato senza dubbio diverso da Carlo Ancelotti. Fino ad ora la stagione del Real Madrid è stata comunque positiva, visto che la vetta del campionato sembra blindata. Ma gli equilibri nel calcio sono labili e tutto può cambiare da un momento all’altro, vedi il primo obiettivo della Copa del Rey già sfumato.

Perez non convinto da Ancelotti, dalla Spagna: sogno Low, ma c’è anche Allegri

Soprattutto tra meno di dieci giorni il Real Madrid sfiderà il PSG di Messi, Mbappe e Neymar negli ottavi di Champions League. Una sfida complicatissima che per Florentino Perez peserà molto sul futuro di Ancelotti. Sì, perché secondo quanto riportano in Spagna, la panchina del tecnico romagnolo è relativamente al sicuro. Se non dovessero arrivare titoli importanti e se anche il cammino in Champions fosse deludente, allora saranno fatte diverse riflessioni. A non piacere alla presidenza è soprattutto la gestione della rosa da parte di Ancelotti. L’ex Milan, secondo ‘El Nacional’, è ritenuto colpevole di utilizzare sempre gli stessi giocatori lasciando fuori nomi che invece di essere una risorsa sono un peso e non hanno minuti. Vedi i vari Jovic, Isco, Vallejo, Bale, Mariano Diaz e non solo, oltre ad Hazard.

E così i titolari incappano spesso in qualche infortunio di troppo. Perez si aspettava molto di più soprattutto in questo e avrebbe già cominciato a pensare al successore. Il sogno sarebbe Joachim Low, che dopo la pausa post-nazionale è pronto a tornare in pista. Ma oltre l’ex ct nella lista ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore della Juventus era stato già a un passo dai Blancos, come ribadito da più parti era tutto già fatto e mancava solo la firma del mister toscano. Che però ha rifiutato e preferito tornare in bianconero. Ha un contratto importante a Torino, difficilissimo al momento pensare a un’altra separazione. Nell’elenco anche Pochettino e Klopp, con Ancelotti che quindi è chiamato a convincere il suo presidente. Come? Ovviamente con i trofei.