Cristiano Ronaldo ‘allontana’ Mbappe, il super intreccio di mercato

Il calciomercato estivo si infiamma già ora, il futuro di Kylian Mbappe ‘dipende’ da quello di Cristiano Ronaldo: ecco come

Si è appena conclusa la sessione di mercato invernale e siamo entrati nella seconda, caldissima, fase della stagione. Ma c’è chi pensa già al futuro e a ciò che sarà nella prossima annata. E, conseguentemente, nel mercato estivo, che promette scintille.

Uno dei nomi principali il cui futuro sarà da decidere sarà, per forza di cose, quello di Kylian Mbappe, in scadenza di contratto con il Psg. E’ da tempo che si vocifera dell’interessamento del Real Madrid, che avrebbe già tentato di portarlo in Spagna a gennaio. Il giocatore è però rimasto sotto la Torre Eiffel. Al momento, per concludere il suo contratto e, soprattutto, concentrato sull’ottavo di finale di Champions che vedrà a confronto proprio i parigini e i madridisti. “Il mio focus è sul vincere contro il Real – ha spiegato ad Amazon Prime Video Sport – Dopo, vedremo che cosa succederà”. Il suo futuro potrebbe, a quanto si apprende, essere legato anche a quello di un altro fenomeno, ossia Cristiano Ronaldo.

Calciomercato, Zidane vuole Cristiano Ronaldo

Secondo il ‘Daily Mirror’, è sempre più a rischio la posizione di Pochettino in panchina al Psg, visti i risultati deludenti di questa stagione fin qui. Solo la vittoria della Champions potrebbe salvare l’argentino, ma in Francia pensano sempre di più a Zinedine Zidane. L’ex fuoriclasse avrebbe una richiesta specifica e si tratterebbe proprio di Cristiano Ronaldo, per accettare. A sua volta, il portoghese può lasciare il Manchester United, insoddisfatto da come sta andando la sua seconda avventura ai ‘Red Devils’. L’arrivo di Rangnick non ha migliorato particolarmente le cose e CR7 pensa già a un ultimo grande trasferimento.