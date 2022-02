Il Milan è pronto a fare un super regalo a Stefano Pioli. Dalla Serie A il grande colpo per il centrocampo. Ma vogliono Tonali in cambio

Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere un punto di forza importante della Lazio. Il centrocampista, contrariamente a quanto successo a Luis Alberto, non ha pagato il cambio di allenatore.

Anche con Maurizio Sarri, il serbo è sempre il leader tecnico della squadra. Le sue prestazioni non possono non essere ancora sotto osservazione dei grandi club italiani ed esteri. Manchester United, City, Psg, Inter, Juventus, Real Madrid e Milan in periodi diversi ci hanno provato a strappare il calciatore alla Lazio ma senza successo. Claudio Lotito ha sempre sparato alto, con richieste superiore agli 80-100 milioni di euro.

Come detto, Milinkovic-Savic continua a crescere. I suoi numeri, in questa stagione, sono da big: in 23 partite in Serie A, sono arrivati otto goal e otto assist. Il contratto scadrà il 30 giugno 2024 e senza un rinnovo potrebbe davvero essere arrivato il momento della cessione.

Difficile, nonostante la crisi, che Lotito chieda meno di 60/70 milioni di euro. Dalla Spagna arrivano una notizia davvero clamorosa: secondo quanto riportato da Fichajes.net, sarebbe il Milan la squadra maggiormente interessata a Milinkovic-Savic e pronto a mettere sul piatto tanti soldi. La Lazio potrebbe rispondere con la richiesta di Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, Tonali non si tocca

E’ praticamente impossibile che possa nascere una trattativa a queste condizioni. Per il Milan, il classe 2000 è infatti al centro del progetto del presente e del futuro. I rossoneri vogliono puntare con forza sull’ex Brescia, dominatore in campo, come dimostra l’ultimo derby, e sempre più leader fuori.

E’ vero, però, che Milinkovic-Savic, nel mirino di Paolo Maldini da tempo, rappresenterebbe il profilo ideale per il Milan di Stefano Pioli, che guadagnerebbe fisicità e gol in un reparto, che rischia seriamente di perdere Franck Kessie. Il serbo, in posizione da trequartista, nel modulo rossonero, farebbe certamente la differenza. Nel frattempo lo si vedrà a San Siro, mercoledì prossimo, ma solo da avversario. Il Milan, infatti, è atteso dalla sfida contro la Lazio, per i quarti di finale di Coppa Italia.