Calciomercato Juventus, De Ligt al Barcellona: la clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione sul passaggio di Matthijs de Ligt dalla Juventus al Barcellona: la colpa sarebbe del capitano

La Juventus deve ancora smaltire la sbornia per l’esordio da sogno dei due nuovi grandi acquisti invernali. Ieri sera Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno timbrato entrambi nel 2-0 bianconero sul Verona che ha lanciato la squadra di Allegri al quarto posto scavalcando l’Atalanta. Anche se la Dea deve ancora recuperare una partita, contro il Torino.

Intanto la Juve ha però certificato il suo rientro a pieno titolo nella lotta Champions League, con una distanza però dalle tre prime posizioni decisamente troppo importante per pensare anche a una rimonta scudetto. Intanto sia la dirigenza che la squadra hanno mandato un messaggio al campionato, anche e soprattutto in ottica futura. La Vecchia Signora vuole tornare a tutti gli effetti a essere in cima alla classifica dopo almeno due anni di assenza. Fondamentale è stato ovviamente il calciomercato di gennaio, come lo sarà però anche quello estivo. Perché i bianconeri difficilmente potranno ripetere l’investimento da circa 90 milioni (più l’ingaggio) fatto per Vlahovic. A meno che non vada via qualcunodi importante.

Calciomercato Juventus, de Ligt-Barcellona: tutta colpa di Pique

La Juventus ha sostanzialmente anticipato il colpo Vlahovic all’inverno, in modo da sbaragliare subito la concorrenza estera con tanti top club rimasti a bocca asciutta. In estate il mercato di Agnelli e Cherubini sarà verosimilmente diverso, si concentrerà verosimilmente sulle cessioni. Tornerà qualche giocatore dai prestiti, ma intanto sbarcherà a Torino anche Federico Gatti, già acquistato dal Frosinone. L’incognita de Ligt però resta: Fabio Bergomi, ospite della CMIT TV, ieri ha definito l’olandese “sull’uscio della Continassa”. L’ex Ajax sarebbe il giocatore che porterebbe senza dubbio alla Juve più soldi, dopo tre anni non indimenticabili. E in cui è aleggiato sempre il ‘fantasma’ Barcellona, che era la destinazione ormai certa nel 2019 prima del cambio di rotta verso Torino.

E in Spagna parlano ora del vero motivo per cui de Ligt alla fine ha scelto il bianconero, nonostante il Barcellona fosse davvero a un passo anche per raggiungere il suo amico de Jong. A rivelarlo è ‘Sport’, che fa risalire tutto a un incontro in vacanza tra l’olandese e Gerard Pique. Il difensore blaugrana avrebbe consigliato al giocatore allora 20enne di non scegliere il Barcellona, perché non avrebbe giocato. I titolari erano proprio Pique e Lenglet, quindi secondo il centrale catalano non sarebbe stata una buona idea per de Ligt venire al Camp Nou. Una frase che lo stesso calciatore del Barcellona ha sempre negato, ma che invece – dicono in Spagna – gli stessi Raiola e de Ligt avrebbero confermato. Chissà se quello di Pique è stato un slancio d’affetto nei confronti di un giovane talento o una volontà di ‘eliminare’ la concorrenza.