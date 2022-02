Inter, tempo scaduto | Addio vicino, Marotta si guarda intorno

Inter, aumentano i punti interrogativi sul futuro: un big si allontana dopo la brutta prestazione nel derby, Marotta cerca il sostituto

L’Inter mantiene la vetta della classifica nonostante la sconfitta nel derby contro il Milan. Ma è indubbio che i nerazzurri abbiano sprecato un jolly importante, non riuscendo a capitalizzare il vantaggio che avrebbe potuto lanciarli in fuga.

La squadra di Inzaghi è chiamata a reagire, nel prossimo weekend, con l’altra sfida contro il Napoli che potrebbe causare un autentico ribaltone nelle gerarchie. Campioni d’Italia a rischio sorpasso, anche se hanno ancora da recuperare la sfida con il Bologna. Di certo, la prestazione fornita nel secondo tempo del derby apre degli interrogativi. In molti hanno deluso e, in generale, c’è più di qualche big che recentemente ha mostrato un calo considerevole nelle prestazioni. Al punto da rendere concreto un addio.

Calciomercato Inter, de Vrij può lasciare a fine anno: ecco il sostituto

Un discorso che riguarda sicuramente Stefan de Vrij, protagonista in negativo sul gol del 2-1 di Giroud, non essendo stato in grado di leggere la finta del francese. Il suo rendimento in questa stagione non è all’altezza dei suoi livelli e così l’Inter si sta guardando intorno, anche in considerazione del fatto che l’olandese ha il contratto in scadenza nel 2023. Secondo ‘Tuttosport’, i nerazzurri sarebbero nell’ottica di idee di lasciarlo andare, potendo assicurarsi una plusvalenza pura. Marotta si sta guardando intorno per trovare il sostituto, il preferito sarebbe Bremer del Torino, anche se ci sarà da vincere una possibile asta con la Juventus. Quanto a de Vrij, potrebbe essere ceduto in Premier League, lì dove guardava già in tempi piuttosto recenti il suo agente Mino Raiola.