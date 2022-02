Assemblea Lega Serie A, nuovo presidente: Lotito-De Laurentiis al veleno

Assemblea Lega Serie A, arrivano i presidenti in sede a Milano: sull’elezione del nuovo presidente le dichiarazioni di Lotito e De Laurentiis

Giornata importante a Milano, dove si svolgerà, nella sede della Lega Serie A, l’assemblea in cui, tra gli altri punti all’ordine del giorno, si parlerà dell’elezione del nuovo presidente.

Come noto, Paolo Dal Pino si è dimesso, lasciando la posizione vacante. Situazione tutta da decifrare, ci sono dubbi sul fatto che si possa arrivare ad un nome condiviso già in questa prima assemblea elettiva. Dubbi espressi apertamente da Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ha rispedito la domanda al mittente: “Non so se eleggeremo oggi il nuovo presidente. Chiedete a chi comanda, non decido niente, io”.

🎥 Arriva #Lotito, patron della #Lazio: "Se eleggeremo oggi il nuovo presidente? Non lo so, chiedete a chi comanda. Io non decido niente" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/NMXWVHWAyo — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 7, 2022

Sull’ipotesi di un presidente ‘politico’ si è poi espresso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che all’ingresso in sede ha dichiarato: “Ogni volta che c’è un venticello, lo sposate come fosse un uragano. Si sono confuse le funzioni, il presidente non deve comandare ma presiedere un’assemblea e rappresentare gli interessi delle 20 squadre. Elezione oggi? Avremo da parlare molto di tanti problemi in cui il Covid ci ha affossato. Mi sento di dire però che la Lega Serie A è un organo indipendente e fondamentale, senza cui non esisterebbe nemmeno la Federcalcio. Quella del commissariamento è una boutade”.