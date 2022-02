Udinese-Torino, Molina la decide al fotofinish | Succede tutto nel recupero

Udinese e Torino si sono sfidate per la partita valida per la 24esima giornata di Serie A. Succede tutto nei minuti di recupero

La giornata di Serie A andata in scena in questo weekend ha regalato partita ad altissima intensità e grandi opportunità per muovere la classifica e ristabilire distanze e gerarchie.

Anche Udinese e Torino hanno cercato di prevalere l’una sull’altra e proprio quando tutto sembrava indirizzare verso un pareggio a reti bianche. La partita è essenzialmente equilibrata, ma a provarci un po’ di più sono i padroni di casa. Nel primo tempo, non si ricordano grandissime parate da entrambe le parti, mentre nella ripresa qualcosa in più capita. Beto si fa trovare un paio di volte oltre la difesa avversaria, ma non riesce a concretizzare le occasioni (anche se spesso il fuorigioco le avrebbe comunque neutralizzate). Per gli ospiti, invece, è Singo ad avere tra i piedi l’occasione giusta per sbloccare la gara, ma Silvestri si supera in calcio d’angolo. Cambia tutto nei minuti di recupero: Mandragora viene espulso e Molina segna su punizione. Non è finita: al 95esimo, l’Udinese conquista anche un rigore che Pussetto realizza. Poi solo il fischio finale: la partita si conclude con il punteggio di 2-0.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Napoli e Milan 52; Atalanta 43; Juventus 42; Lazio e Roma 39; Fiorentina 36; Verona 33; Torino 32; Empoli 30; Sassuolo 29; Bologna 28; Udinese 27; Spezia 25; Sampdoria 23; Cagliari 20; Venezia 18; Genoa 14; Salernitana 10.