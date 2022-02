Terminate le tre gare delle 15 della 24esima giornata di Serie A: la Sampdoria vince a valanga, pari Bologna, il Napoli aggancia il Milan

Una vittoria casalinga, una vittoria esterna e un pareggio. Si sono concluse così le tre sfide pomeridiane della 24esima giornata di Serie A. Tre punti fondamentali ottenuti dal Napoli sul campo del Venezia. Una vittoria per 0-2 per la squadra di Spalletti grazie alla rete di Victor Osimhen. Il nigeriano ha incornato di testa in maniera vincente un cross dalla destra di Politano al 59′. Nel recupero il Venezia resta in dieci (rosso ad Ebuehi) e Petagna trasforma in tap-in un’azione di contropiede. Gli azzurri agganciano il Milan e si portano a -1 dall’Inter, che affronteranno nel prossimo turno.

Sampdoria vittoriosa, Bologna fermato dall’Empoli

Nelle altre due sfide di giornata, prima vittoria nella sua nuova gestione per Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. I blucerchiati hanno liquidato 4-0 il Sassuolo grazie anche a due ex neroverdi, che in due minuti hanno spianato la strada alla formazione ligure. Prima Caputo e poi Sensi sono infatti finiti sul tabellino dei marcatori, a cui ha aggiunto il suo nome anche Andrea Conti, con un bel destro al volo al 63′. Chiude i conti Candreva, con uno scavetto su rigore, procurato da Caputo all’inizio del recupero.

Si è invece chiusa 0-0 la sfida del Dall’Ara tra Empoli e Bologna. Un pari per due squadre che arrivano da un momento complicato. Il Bologna non vince dal 22 dicembre (0-3 a Sassuolo), mentre l’Empoli addirittura dal 12 dicembre, vittoria per 0-1 al Maradona.

TABELLINI:

Venezia-Napoli 0-2: Osimhen 59′, Petagna 100′

Sampdoria-Sassuolo 4-0: Caputo 5′, Sensi 7′, Conti 63′, Candreva 91′

Bologna-Empoli 0-0

CLASSIFICA:

Inter* 53 punti; Napoli e Milan 52; Atalanta* 43; Juventus* 42; Lazio e Roma 39; Fiorentina* 36; Verona* 33; Torino** 32; Empoli 30; Sassuolo 29; Bologna* 28; Spezia* 25; Udinese** 24; Sampdoria 23; Cagliari 20; Venezia* 18; Genoa 14; Salernitana** 10.