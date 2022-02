Serie A, Juventus-Verona 2-0: Vlahovic-Zakaria, è subito show

Serie A, Juventus-Verona 2-0: i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria marchiano a fuoco il debutto, Allegri entra in zona Champions

Debutto migliore non poteva esserci per la ‘nuova’ Juventus, con Vlahovic e Zakaria appena arrivati e subito a segno. Sono il serbo e lo svizzero a siglare il 2-0 con cui i bianconeri piegano il Verona, Allegri ha subito le risposte che cercava e a una settimana dallo scontro diretto con l’Atalanta la supera momentaneamente al quarto posto.

E’ tridente con Vlahovic supportato ai lati da Dybala e Morata per la Juventus. Il nuovo centravanti bianconero è subito in palla e prima scalda i guanti di Montipò, poi su lancio di Dybala ci mette 13 minuti a inaugurare il suo tabellino con un pallonetto perfetto. Grande ritmo, il Verona pur penalizzato dalle assenze di Simeone, Caprari e Faraoni ci prova, ma la Juventus è compatta e intensa come nelle serate migliori e riparte alla grande con i tre davanti. Un’azione combinata manda ancora Vlahovic al tiro da ottima posizione, stavolta la mira è imprecisa. In avvio di ripresa, forcing ospite, con Szczesny attento su Lasagna e su un traversone insidioso di Lazovic. Juve in affanno, ma una ripartenza condotta da Morata spalanca il campo a Zakaria: diagonale vincente e anche lo svizzero segna all’esordio. A quel punto, bianconeri in gestione, nonostante il Verona non sia mai domo e con il solito Lazovic abbia almeno un altro paio di buone occasioni. Dall’altra parte anche Dybala, McKennie e Kean sfiorano il gol. Finisce con la Juventus in zona Champions, come mai era capitato da inizio stagione. Tra sette giorni, a Bergamo, Vlahovic e tutti gli altri sono attesi al bis.

JUVENTUS-VERONA 2-0 – 13′ Vlahovic, 61′ Zakaria

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 53 punti; Napoli e Milan 52; Juventus 45; Atalanta* 43; Lazio e Roma 39; Fiorentina* 36; Verona 33; Torino* 32; Empoli 30; Sassuolo 29; Bologna* 28; Udinese* 27; Spezia* 25; Sampdoria 23; Cagliari 20; Venezia* 18; Genoa 14; Salernitana** 10

*Una partita in meno

**Due partite in meno