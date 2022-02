DIRETTA Serie A, Venezia-Napoli 0-0 | Ci prova Osimhen LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Zanetti e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Venezia affronta il Napoli in una gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Gli arancioneroverdi di Zanetti puntano ad un risultato di prestigio per mettere in cascina punti preziosi nella corsa salvezza. Ma gli azzurri di Spalletti sono chiamati a centrare la quarta vittoria di fila per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida scudetto di settimana prossima contro l’Inter. All’andata i partenopei si imposero 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Penzo’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Venezia-Napoli

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Crnigoj, Ampadu; Johnsen, Henry, Nani. All. Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.. All. Spalletti

CLASSIFICA: Inter* 53, Milan 52, Napoli* 49, Atalanta* 43, Juventus* 42, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Hellas Verona* 33, Torino** 32, Sassuolo* 29, Empoli* 29, Bologna** 27, Spezia* 25, Udinese** 24, Sampdoria* 20, Cagliari 20, Venezia** 18, Genoa 14, Salernitana** 10

*Una partita in meno

** Due partite in meno