DIRETTA Serie A, Sampdoria-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, si sfidano la Sampdoria di Giampaolo e il Sassuolo di Dionisi

Dopo la sconfitta al nuovo esordio sulla panchina della Sampdoria, Marco Giampaolo e i suoi ragazzi affrontano il Sassuolo per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

I blucerchiati, come detto, sono reduci dalla sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia di Thiago Motta e veleggiano a quota 20 punti in classifica, in piena zona retrocessione. Di contro, i neroverdi di Alessio Dionisi prima della sosta hanno pareggiato, al fotofinish grazie ad un gol di Raspadori, contro il Torino lontano dalle mura amiche e non trovano i tre punti dal 9 gennaio scorso (5-1 sul campo dell’Empoli). Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-SASSUOLO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez: Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 53, Milan 52, Napoli* 49, Atalanta* 43, Juventus* 42, Lazio 39, Roma 39, Fiorentina* 36, Hellas Verona* 33, Torino** 32, Sassuolo* 29, Empoli* 29, Bologna** 27, Spezia* 25, Udinese** 24, Sampdoria* 20, Cagliari 20, Venezia** 18, Genoa 14, Salernitana** 10

*Una partita in meno

** Due partite in meno