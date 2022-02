Chiude la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra la Juventus, col Vlahovic in rampa di lancio, e il Verona

Grandissima curiosità per la sfida, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, tra la regina del calciomercato di gennaio, la Juventus, e il solido Verona, che all’andata sconfisse i bianconeri per 2-1 grazie alla doppietta di Giovanni Simeone.

Tra le fila dei bianconeri di Massimiliano Allegri, spazio all’esordio dal primo minuto del botto di mercato, Dusan Vlahovic, al centro dell’attacco. Al serbo si chiedono i gol per accorciare le distanze dal quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Di contro, gli scaligeri dell’ex Igor Tudor, si presentano alla sfida dopo due vittorie consecutive, contro Bologna e Sassuolo, e non hanno intenzione di perdere terreno dal treno che porta direttamente in Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZONI UFFICIALI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Danilo; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Ilic; Lasagna. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Napoli e Milan 52; Atalanta 43; Juventus 42; Lazio e Roma 39; Fiorentina 36; Verona 33; Torino 32; Empoli 30; Sassuolo 29; Bologna 28; Udinese 27; Spezia 25; Sampdoria 23; Cagliari 20; Venezia 18; Genoa 14; Salernitana 10