Diretta Atalanta-Cagliari | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Cagliari, lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A

Che le danze abbiano inizio. La lunga domenica di Serie A prenderà le mosse da Bergamo dove alle 12.30 è previsto il fischio d’inizio di Atalanta-Cagliari. Un testacoda molto interessante, che sarà in grado di dirci molte cose nella lotta Champions e in quella per non retrocedere.

Quarta forza del campionato con un punto in più e una partita in meno rispetto alla Juventus, la squadra allenata da Gasperini ha bisogno di una vittoria e di gol dopo il doppio 0-0 contro Inter e Lazio. Un successo oggi vorrebbe dire evitare sicuramente il sorpasso dei bianconeri, impegnati questa sera nel posticipo contro il Verona del grande ex Tudor. Di fronte ci sarà una squadra apparsa in netta crescita prima della sosta e reduce dal prezioso pareggio interno contro la Fiorentina.

Walter Mazzarri ha bisogno di un’impresa per espugnare il Gewiss Stadium e per sorpassare momentaneamente in classifica il Venezia, in campo contro il Napoli alle 15, e per agganciare la Sampdoria a quota 20 punti. Una missione resa ancor più difficile dall’emergenza in attacco, privo dello squalificato Joao Pedro e di Keita, impegnato in Coppa d’Africa.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Cagliari

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Djimsiti, Palomino, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Pessina, Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Marin; Pereiro. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan* 52; Napoli 49; Atalanta** 43; Juventus 42; Lazio* e Roma* 39; Fiorentina 36; Verona 33; Torino** 32; Sassuolo e Empoli 29; Bologna** 27; Spezia 25; Udinese** 24; Sampdoria 20; Venezia** 18; Cagliari 17; Genoa* 14; Salernitana** 10.

*una gara in più

**una gara in meno