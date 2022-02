Messi sembra demotivato al PSG, dalla Spagna arrivano notizie sul suo futuro e sul profilarsi di Champions League e Real Madrid

La stagione di Lionel Messi al PSG non prosegue nel migliore dei modi. Con soli 6 gol e 6 assist in appena 18 apparizioni, l’argentino sta mostrando lentezze nell’ambientamento in terra francese. Per il suo futuro, dunque, non è da escludere l’ipotesi (comunque difficile) che possa lasciare il club nel prossimo calciomercato estivo.

Sapendo di dover lasciare il Barcellona per le note divergenze nelle trattative per il rinnovo, Messi ha trovato la sua ricca soluzione nel campionato francese, che ad oggi non sembra però fornirgli gli stimoli giusti per competere ai suoi livelli. A tal proposito, in Spagna, ‘marca.com’ spiega: “Ora si profilano all’orizzonte Champions League e Real Madrid e finalmente troverà una motivazione per cercare di avvicinarsi al livello che aveva in questi anni o almeno per giustificare il suo periodo al PSG. La competizione sportiva lo stimola, cosa che non capita tutti i fine settimana nel campionato francese”.

Calciomercato PSG, le ultime sull’ipotesi addio di Messi

Demotivato in Ligue 1, prosegue il portale, alcune voci lascerebbero intendere che il secondo anno al PSG sia in dubbio, ma Messi vorrebbe continuare a giocarci fino al Mondiale in Qatar, quello che si disputerà nei mesi di novembre e dicembre 2022. Successivamente si faranno le opportune valutazioni.

Il Pallone d’Oro sembra aver bisogno di sentire la concorrenza almeno fino alla fine di quest’anno. In gioco c’è la vittoria dei prossimi Mondiali, competizione che Messi ha soltanto sfiorato con una sconfitta in finale contro la Germania nel 2014. Tra divisioni nello spogliatoio e prestazioni altalenanti, pertanto, le voci di mercato si susseguono. Messi a breve cercherà riparo nella Champions. Di fronte ci sarà il suo rivale di sempre: il Real Madrid.