Calciomercato, l’offerta di rinnovo non soddisfa | C’è (ancora) la Juventus

La Juventus è stata grande protagonista nel calciomercato di gennaio. I bianconeri monitorano la situazione e potrebbero affondare il colpo

Il calciomercato è capace di trasformare storie d’amore in situazioni complicate. E ci riferiamo sicuramente ai rinnovi di contratto, che stanno attirando l’attenzione in Italia e non solo.

Oggi analizziamo quello che sta succedendo a Barcellona, lì dove di amori viscerali ne hanno visti un bel po’. Ma, allo stesso tempo, gli stravolgimenti potrebbero sopraggiungere anche in casa blaugrana e in particolare il nome di Gavi. Il super talento ha incantato l’Europa nei mesi scorsi. Una crescita impetuosa che gli ha permesso di mettersi in mostra ed entrare nel mirino delle big, tra cui anche la Juventus. La situazione relativa il rinnovo di contratto ha un primo stop e gli interessamenti potrebbero diventare sempre più caldi.

Calciomercato Juventus, prima offerta a vuoto: occhio a Gavi

Sul possibile prolungamento di Gavi si è espresso ‘Sport.es’. Il Barcellona ha già iniziato le trattative per il rinnovo, ma i colloqui di gennaio hanno portato a una prima offerta che non ha soddisfatto l’entourage del talento. La cifra, infatti, sarebbe ben distante dagli ultimi rinnovi, nonostante Gavi sia già internazionale e titolare assolutamente indiscusso in questo Barcellona. In ogni caso, e nonostante i rallentamenti iniziali, la priorità di Gavi è assolutamente il Barça. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di lasciare il club, ma allo stesso tempo l’entourage spera che la dirigenza offri un contratto a lungo termine che lasci tutte le parti soddisfatte.