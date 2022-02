Calciomercato Juventus, parla il presidente | Addio a zero, nuovo annuncio

La Juventus da mesi è accostata al calciatore sul calciomercato. Ora parla il presidente per la gestione del talento che andrà via a zero

Il calciomercato, ve lo raccontiamo ogni giorno, è fatto di tormentoni e di casi che durano per mesi. Tra questi c’è sicuramente un ragazzo pronto a fare le valigie e il cui comportamento sta facendo parlare in Italia e non solo.

Il destino di Ousmane Dembele tiene in apprensione i tifosi, ma scatena anche l’ira dalle parti di Barcellona, in cui ormai l’addio è dato per scontato. L’esterno d’attacco ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo da parte del suo attuale club. E non solo, perché a gennaio ha detto no anche alle proposte provenienti dall’estero che avrebbero permesso ai blaugrana di ricavare qualcosa dalla cessione dell’ex Borussia Dortmund. Così non è stato e allora le discussioni si spostano sulla gestione di colui che è ormai un vero e proprio separato in casa.

Calciomercato Juventus, Laporta sulla gestione di Dembele

Di dove finirà Dembele, quindi, ancora non sappiamo. Il francese deciderà nei prossimi mesi il suo futuro e con la Juventus che è stata più volte accostata al calciatore. Se ne sono lette e sentite tante, con alcuni che, dopo i comportamenti dell’esterno, avevano già ipotizzato la rescissione. In realtà, il presidente Joan Laporta, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ha fatto il punto prima della partita tra Barcellona e Atletico Madrid: “Se dobbiamo pagare Dembelé fino al 30 giugno, troviamo logico quello che dice Xavi sul suo utilizzo. Speriamo che si comporti in modo professionale e a fine stagione potremo dire se sia stata la decisione giusta. Il lavoro svolto nel mercato di gennaio è stato molto buono”.