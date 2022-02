Juventus, decisione presa | Sacrificio necessario per il top player

La Juventus ragiona già sul calciomercato estivo, i bianconeri pensano a nuovi acquisti ma una cessione sembra obbligatoria

Juventus attivissima nell’ultima settimana di mercato di gennaio, in quella che sembra solo una piccola anticipazione delle prossime sessioni di trasferimenti. E’ evidente che i bianconeri abbiano lanciato un segnale a tutta la concorrenza, italiana ed internazionale, e sono intenzionati a ripetersi in estate.

Vlahovic e Zakaria, più Gatti bloccato per la prossima stagione, sono soltanto l’inizio. Il processo di rinnovamento della rosa bianconera proseguirà. Cherubini e Arrivabene vogliono regalare ad Allegri tutti gli innesti necessari per riportare la competitività della Vecchia Signora ai massimi livelli in Italia e in Europa. Ma è possibile che tutto questo debba passare almeno per un’altra cessione importante, dopo gli addii di Bentancur e Kulusevski. Anzi, la posizione in bilico sembra quella di uno dei giocatori principali dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, de Ligt il sacrificato per fare mercato

In Spagna, ‘Todofichajes’ rilancia l’interessamento del Bayern Monaco per de Ligt. I tedeschi hanno bisogno di trovare un sostituto di Sule, che appare destinato all’addio. Di contro, la Juventus, consapevole che sull’olandese c’è l’interessamento di tante squadre importanti e che c’è anche Raiola che potrebbe spingere per un addio, potrebbe cogliere il momento per lasciarlo andare e monetizzare. Tanto più in considerazione del fatto che a giugno mancheranno due anni alla scadenza del contratto dell’ex Ajax. Per de Ligt, occhio anche a Barcellona e Chelsea.