Inter-Milan, voci di addio e furia social: “Come un dilettante”

Aumentano le voci di addio e la furia social dopo il derby Inter-Milan, possibile nuova destinazione nel calciomercato estivo per il difensore di Inzaghi

Stefan de Vrij è stato tra i peggiori in campo di Inter-Milan. La sua marcatura disattenta su Giroud si è rivelata decisiva in occasione della rimonta milanista, concretizzatasi con il 2 a 1 finale che riapre ogni discorso per l’obiettivo scudetto.

Molteplici sono state ieri le critiche rivolte ai giocatori nerazzurri, rei di non aver chiuso la partita quando erano ancora in vantaggio. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, già da tempo de Vrij è inserito nella lista dei possibili partenti. Accostato anche alla Juventus in Italia, l’olandese piace molto anche in Premier League. Le trattative ferme per il rinnovo non fanno altro che aumentare le indiscrezioni sul suo possibile addio a fine stagione. La valutazione del cartellino può superare i 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, de Vrij sul banco degli imputati: possibile addio a fine stagione

Commentando sui social la prestazione del difensore, ieri i sostenitori dell’Inter sono stati molto severi, talvolta maleducati. Censurando quelli con deprecabili insulti, Calciomercato.it ha selezionato alcuni tweet significativi che testimoniano la linea di pensiero dei tifosi sul momento di de Vrij. Alcuni ne hanno chiesto la cessione, altri hanno ipotizzato l’arrivo di Bremer. Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha invece definito “da dilettante” il suo errore.

Infatti pure De Vrij sta facendo una stagione vergognosa — Odio Adl (@DiInterista) February 6, 2022

Partita finita da due ore abbondanti ma continuo a chiedermi: De Vrij ha poi trovato Giroud? #DerbyMilano — M.S. (@m_sifone) February 5, 2022

C’è gente che non vorrebbe Bremer al posto di De Vrij — €nZø (@_enz29) February 5, 2022