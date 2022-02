DIRETTA Venezia-Napoli, la conferenza stampa di Spalletti LIVE

Alla vigilia di Venezia-Napoli, parla il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti: ecco le sue dichiarazioni principali

Il Napoli torna in campo contro il Venezia, trasferta in laguna per gli azzurri domani alle 15 per un match da non fallire assolutamente.

I partenopei cercano la quarta vittoria di fila in campionato per arrivare al meglio allo scontro con l’Inter di sabato prossimo. Luciano Spalletti presenta la sfida in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali.

CORSA SCUDETTO – “Nel condominio scudetto l’Inter al momento ha più quote millesimali e sta più comoda, le altre più o meno ne hanno in parti uguali”.

TOUR DE FORCE – “E’ un momento che può sembrare più difficile, ma per noi in qualsiasi situazione di classifica non deve cambiare nulla. Dobbiamo fare il Napoli, siamo costruiti per provare a vincere ogni partita”.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA – “Ci siamo sempre allenati bene, è chiaro che in alcuni momenti giocando sempre gli stessi qualcuno poteva fare fatica. Ora conta quello che vogliamo fare ora e non quello che abbiamo passato, abbiamo le carte in regola per fare una buona partita”.

MERCATO – “Non vedevo l’ora che finisse, avevo qualche dubbio su qualche partenza più che su nuovi arrivi. Ma c’era un piano con la società per restare con chi c’era, non temevo addii perché serviva la nostra disponibilità”.

VENEZIA – “Non è una partita di passaggio, ha molte insidie. E’ una partita con un avversario tosto e un allenatore che sa fare il suo mestiere, da queste gare passa il salto per diventare completi e grandi”.

LAVORO NELLA SOSTA – “Abbiamo avuto delle difficoltà, ora abbiamo più giocatori a disposizione ma comunque non tutti quelli che vorremmo. Mi aspetto di tenere sempre quel livello che è mancato qualche volta e che per ora non ci permette di stare a braccetto con l’Inter”.

INTERVISTA NAINGGOLAN – “Lui dice sempre la verità, è uno che vive senza cover. Gli chiedo scusa sul racconto della notte di Bergamo: è vero, non hanno giocato a carte ma a Fifa (ride, ndr)”.

TUANZEBE FUORI LISTA UEFA – “Rischio di spiegarla male, ma voi poi mi dovreste spiegare perché escludere un altro per inserire lui. Comunicare queste cose a un giocatore è il momento peggiore per un allenatore, mi è capitato diverse volte all’Inter. Ho valutato che col rientro di Ghoulam al posto di Manolas siamo a posto con i terzini, col ritorno di Koulibaly avremo tre difensori centrali. Mi spiace per Axel, lo ringrazio per quello che sta facendo in allenamento, ma davanti non si può togliere nessuno, va mantenuta la forza che abbiamo”.

LOZANO E OUNAS – “Servono degli accertamenti prima di parlare di tempistiche. Ounas però si sta allenando e può rientrare in gruppo dalla prossima settimana”.