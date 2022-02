DIRETTA Serie A, Roma-Genoa 0-0 | Diagonale di Mkhitaryan, Sirigu in angolo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Genoa di Blessin in tempo reale

La Roma ospita il Genoa nel primo anticipo che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Da un lato i giallorossi di Mourinho vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Cagliari ed Empoli prima della sosta per le Nazionali per provare a tenere vive le speranze di rincorsa al quarto posto. Dall’altro i rossoblu di Blessin sognano il colpaccio esterno per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. All’andata i capitolini si imposero 2-0. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Genoa

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All. Blessin

CLASSIFICA: Inter* punti 53, Napoli 49, Milan 49, Atalanta* 43, Juventus 42, Roma 38, Fiorentina* 36, Lazio 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 27, Spezia 25, Udinese* 24, Sampdoria 20, Venezia* 18, Cagliari 17, Genoa 13, Salernitana* 10.

*una partita in meno