DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lazio | Segui la cronaca LIVE

La Lazio fa visita alla Fiorentina nell’ultimo anticipo valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno, tra due squadre che vivono momenti di contestazione a livello societario.

Una gara dal sapore europeo tra due formazioni appaiate in classifica al settimo posto, sebbene i viola di Italiano abbiano una partita in meno. Per i gigliati sarà la prima sfida senza Vlahovic in attacco, da vincere per vendicare la sconfitta (1-0) dell’andata. Reduci dal pareggio con l’Atalanta, invece, i biancocelesti di Sarri puntano ad ottenere bottino pieno per tentare la risalita in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikone, Piatek, Sottil. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

