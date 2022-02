Diretta derby Inter-Milan | Formazioni ufficiali e cronaca live

Prima della finale di Sanremo, va in scena il derby Inter-Milan, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Non c’è Sanremo che tenga per i tifosi di Inter e Milan e per gli appassionati di calcio in generale. A poche ore dall’inizio della finale del Festival della canzone italiana, sul nuovo manto erboso di San Siro andrà in scena il ‘Derby della Madonnina’, a dir poco decisivo nella lotta Scudetto.

Con quattro punti di svantaggio e una gara in più, i rossoneri sono quasi obbligati a vincere se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Stefano Pioli dovrà fare a meno degli acciaccati Ibrahimovic e Rebic, non convocati, ma ritrova Tomori in difesa. Reduce dalla sconfitta contro lo Spezia e dallo scialbo 0-0 contro la Juve, la squadra rossonera ha bisogno di un successo nella stracittadina che manca dal 17 ottobre del 2020 e che arrivò proprio in casa nerazzurra.

Imbattuta da ben 14 partite in campionato, la squadra di Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione d’interrompere la propria cavalcata e spera di regalare l’ennesimo dispiacere ai cugini: negli ultimi dieci derby tra campionato e Coppa Italia lo score parla, infatti, di sei vittorie interiste, due pareggi e due vittorie milaniste. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali derby Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 53, Napoli 49, Milan 49, Atalanta* 43, Juventus 42, Roma** 39, Fiorentina* 36, Lazio 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 27, Spezia 25, Udinese* 24, Sampdoria 20, Venezia* 18, Cagliari 17, Genoa** 14, Salernitana* 10.

*una partita in meno

**una partita in più