Dirigenza della Juventus già al lavoro per il calciomercato estivo: possibile sfida al Milan. Tutti i dettagli

Torna in campo domani sera la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, ospiteranno il Verona dell’ex Tudor.

Oggi in conferenza stampa il tecnico toscano ha presentato così Vlahovic: “La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Sono arrivati due giocatori importanti: Vlahovic ha fatto molti gol, ha caratteristiche che noi non avevamo. Ne avevamo bisogno e insieme ad Haaland è il centravanti più forte. Tridente? I tre davanti possono giocare come non possono giocare. Se giocano insieme bisogna che corrono, altrimenti non è sostenibile. Non bisogna mai perdere equilibrio e compattezza di squadra. Non possiamo pensare di fare 6 gol a partita”. Allegri non ha escluso il tridente e col futuro di Dybala e Morata ancora in bilico continuano a circolare diversi nomi accostati all’attacco bianconero. Tra questi c’è anche Alexandre Lacazette, esperto centravanti dell’Arsenal in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Calciomercato Milan e Juve, duello per Lacazette: i dettagli

Come riportato da ‘todofichajes.com’, la Juventus e anche il Milan sono sulle tracce dell’esperto attaccante francese. Salvo sorprese, l’ex Lione non rinnoverà con l’Arsenal e anche il club francese sta tentando di riportare il giocatore in Ligue 1. Si potrebbe così profilare una corsa a tre per il colpo a parametro zero. Decisivo sarà il piazzamento finale di Juve e Milan: Lacazette, infatti, sceglierà con ogni probabilità la qualificata alla prossima Champions League. Staremo a vedere.