Juventus, la verità su Vlahovic | Conte poteva far saltare tutto

Il destino di Dusan Vlahovic ha conquistato il calciomercato nelle ultime due settimane. I retroscena sull’affare della sessione invernale

Dusan Vlahovic, un nome e un cognome che è già magia per i tifosi della Juventus. Da scandire piano e con un po’ di enfasi sul finale, come quando nel calciare si spera che la palla gonfi la rete. Perché il calciomercato precede il campo e segna dei percorsi, delle battaglie da vincere per stabilire presente e futuro.

La Vecchia Signora semplicemente aveva bisogno di un nuovo bomber, di nuovi gol, orfana da mesi delle reti di Cristiano Ronaldo e l’ormai ex Fiorentina sembrava la scelta più logica, quella naturale per dare nuova linfa al reparto offensivo. In presente e in futuro. Ora che i giochi sono fatti comunque è tempo di prova del campo, ma anche di ricostruire com’è andata, per quello che è già a tutti gli effetti il colpo dell’anno. Vlahovic è arrivato alla Juventus e questo è il punto di partenza e di arrivo, ma i bianconeri non avevano in programma questo colpo per l’immediato. L’idea della dirigenza torinese, infatti, era un’altra: il calciatore era seguito da un anno ma l’affondo era stato deciso per l’estate, come riporta ‘TuttoSport’.

Juventus-Vlahovic, ecco com’è andata

In mezzo, però, c’è tanto altro da raccontare e questo ci riconduce al Tottenham. Gli Spurs, infatti, erano forti sul centravanti serbo, che da tempo piace a Fabio Paratici e Antonio Conte. A gennaio, gli inglesi hanno tentato fino all’ultimo di inserirsi in maniera definitiva nella corsa al bomber, ma non è bastato. Dopo il blitz di gennaio, quando ha capito che c’erano i margini, la Juventus aveva già fatto il vuoto sulla concorrenza, vanificando così qualsiasi tentativo di intromissione. E due uomini pare siano stati decisivi nel portare a Torino uno degli attaccanti migliori attualmente in Serie A: Arrivabene e Cherubini. Quest’ultimo ha tessuto la trattativa, mentre l’intervento del primo è stato essenziale per la buona conclusione dell’affare. Questione di calciomercato, roba da Juventus: e ora Vlahovic è a Torino, pronto a esordire.