Hazard in Serie A a prezzo scontato: ecco la destinazione

Hazard al Real è stato un autentico flop. Il fantasista belga è il giocatore più pagato dell’intera rosa di Ancelotti, a fronte di un contratto in scadenza nel 2024

Florentino Perez le ha provate e le riproverà tutte, in estate, per liberarsi di Eden Hazard. Il belga è stato un vero e proprio flop al Real Madrid, che per lui nel luglio 2019 investì la bellezza di 115 milioni di euro. Soldi buttati dalla finestra, col senno del poi, con le ‘Merengues’ che ora si ritrovano un giocatore che è la pessima copia del fuoriclasse ammirato al Chelsea e, soprattutto, un giocatore invendibile. O quasi.

Secondo ‘Elgoldigital.com’, a proposito di Perez che le ritenterà tutte pur di piazzarlo altrove, il club spagnolo è pronto a cederlo a condizioni vantaggiose nel calciomercato estivo che verrà. A un prezzo diciamo di favore: meno di 40 milioni di euro, una cifra ancora forse elevata visto cos’è oggi Hazard (31 anni compiuti il 7 gennaio, 1 solo gol in appena 811′ disputati) e lo stipendio di 15 milioni netti – a fronte di un contratto in scadenza nel 2024 – che fa di lui il più pagato della rosa di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Hazard non passa di moda: le ‘condizioni’ per l’affare

Per Hazard possono rifarsi avanti i club della Premier, vedi il Newcastle, ma in Spagna resta forte anche il nome della Juventus, la quale nei prossimi mesi potrebbe essere alle prese con il post Dybala. Certo, per vedere Hazard in bianconera occorrerebbe una ulteriore riduzione del prezzo del suo cartellino, meglio ancora se Perez aprisse al prestito. Per non parlare, appunto, dell’ingaggio che mai e poi mai la Juve si farebbe carico.