Calciomercato Juventus, Allegri fa il suo nome: affare da 40 milioni

Calciomercato Juventus: tutti gli sforzi della dirigenza sul centrocampo. Affare da 40 milioni di euro

Torna in campo la nuova Juventus di Massimiliano Allegri post calciomercato invernale, con un Vlahovic in più in attacco e Zakaria al posto di Ramsey. La squadra bianconera è stata la regina indiscussa della sessione di gennaio e non è ancora finita.

A giugno, infatti, il grande obiettivo in entrata sarà un centrocampista di livello internazionale. Un profilo top, alla Vlahovic, giovane e di primissime prospettive. La linea fissata da Arrivabene, d’altronde, è già stata smentita a gennaio: Voglio chiarire che l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un’operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: la società è stata colpita soprattutto da due anni di Covid e oggi siamo impegnati sul rilancio, a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare. Servirà vendere prima? Non necessariamente, si faranno le riflessioni necessarie e poi i piani. Non sarà un mercato di gennaio particolarmente interessante e impegnativo”. Il calciomercato invernale è invece stato infuocato: ecco il grande obiettivo di giugno.

Calciomercato Juventus, Allegri punta Gravenberch: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, in cima alla lista dei desideri di Allegri c’è Ryan Gravenberch. Il gioiello dell’Ajax, nel mirino del Real Madrid e di Florentino Perez, è valutato circa 40 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2023. Potrebbe dunque essere l’olandese classe 2002 il grande obiettivo estivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il club bianconero non si vuole fermare.