Prezzo quasi dimezzato | La Juventus tenta un altro colpaccio

La dirigenza della Juventus è già al lavoro per il calciomercato estivo: Cherubini tenta il colpaccio in saldo. Tutte le cifre e i dettagli

Vigilia di campionato diversa da tutte le altre per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tutto il mondo bianconero aspetta l’esordio di Zakaria e soprattutto di Dusan Vlahovic.

Un clamoroso investimento nel calciomercato invernale per rilanciare l’attacco della squadra e colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Nelle ore e nei giorni seguenti all’arrivo di Vlahovic, è tornato fortemente in bilico anche il futuro di Alvaro Morata. L’Atletico Madrid, però, ha preferito non aprire al trasferimento al Barcellona, diretta concorrente in Liga. Il centravanti spagnolo rimane così a Torino almeno fino al termine della stagione, come di fatto anticipato a gennaio da Allegri: “Morata non parte a gennaio. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno 7 senza rigori o punizioni. È un giocatore di rendimento, il problema è che nel calcio vengono sempre affidate delle etichette ad alcuni calciatori. Ho parlato con lui, gli ho detto che da qui non si muove. Per andare a migliorare Morata serve uno dei primi 4-5 centravanti che ci sono, che non ti danno. E quindi Alvaro rimane, con grande entusiasmo perché deve stare sereno e tranquillo”. La volontà del tecnico potrebbe dunque rivelarsi decisiva anche per la futura permanenza del giocatore.

Calciomercato Juve, Morata in saldo | Cifre e dettagli

A giugno la Juventus potrà riscattare Morata a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Una cifra troppo alta anche per i bianconeri. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, però, il club bianconero potrebbe sedersi al tavolo con l’Atletico per ridiscutere le cifre del riscatto, ovviamente al ribasso. La Juve punta a confermare lo spagnolo per una cifra di circa 20 milioni di euro, quasi la metà del prezzo fissato per il riscatto definitivo. Simeone non punta più sul giocatore e i ‘Colchoneros’ potrebbero così aprire ad un cifra al ribasso per l’addio dell’ex Real e Chelsea. Il futuro di Morata potrebbe essere ancora a tinte bianconere.